Просветители Подмосковья смогут поучаствовать в юбилейном сезоне «Знание.Премия»

Российское общество «Знание» объявило о старте пятого сезона главной просветительской награды страны — «Знание.Премия». Подать заявку можно до сентября 2025 года на официальном сайте . Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

К участию приглашаются просветители, авторы проектов, компании и инициативы, внесшие вклад в развитие образования и науки в 2024–2025 годах.

В этом сезоне награда будет вручаться в 18 номинациях, включая новые. Так, в рамках празднования Года защитника Отечества учреждена номинация «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Впервые появится номинация «За вклад в сохранение традиционных ценностей», направленная на поддержку проектов, популяризирующих семейные ценности и культурное наследие. Также обновлен формат номинации «За просветительскую деятельность в образовательной организации», которая объединит несколько направлений.

Кроме того, в 2025 году премия впервые пройдет в региональном формате. Это позволит отметить выдающихся просветителей и инициативы, оказавшие значительное влияние на развитие образования в субъектах РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.