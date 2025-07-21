Просветители Подмосковья могут получить награду «Знание.Премия»

В борьбу за главную просветительскую награду страны вступили уже 475 соискателей из Московской области. Количество участников по всей России превысило 10 тысяч. Заявки на «Знание.Премия» принимаются до сентября, сообщает пресс-служба организаторов.

Впервые у соискателей из Московской области будет возможность получить сертификаты об участии от общества «Знание», а также специальную региональную награду. Ее вручат лучшему местному просветителю и просветительскому проекту.

«Традиционно номинации «Знание.Премия» охватывают все сферы жизни: от здоровья и культуры до науки и экономики. Мы рады сообщить, что среди такого многообразия чаще всего россияне выбирают номинацию »За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Именно сюда подано больше всего заявок по прошествии экватора заявочной кампании. Это в очередной раз доказывает, что россияне чтят героическое прошлое нашей страны и с гордостью рассказывают о нем новым поколениям», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Федеральный шорт-лист «Знание.Премия» будет сформирован Экспертным советом, куда войдут и представители Московской области: государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях. Лауреатов традиционно наградят на торжественной церемонии в Москве при участии первых лиц страны.

Юбилейный сезон «Знание.Премия» проходит при поддержке генеральных информационных партнеров — ТАСС и медиагруппы «Комсомольская Правда». Стратегическим информационным партнером выступает медиахолдинг Rambler&Co. Информационными партнерами — МИЦ «Известия», телерадиокомпания «Звезда» и медиахолдинг «ФедералПресс».

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