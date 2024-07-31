Пространство для прогулок обустроили в Дубровицком лесу Подольска

В «Дубровицком лесу» Подольска обустроили пространство для прогулок. При поддержке губернатора региона Андрея Воробьева недавно завершили второй этап благоустройства возле лыжероллерной трассы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сделали так, чтобы жители и гости Подольска могли комфортно проводить время на природе. Создали сеть пешеходных дорожек с покрытием из гранитного отсева, смотровую площадку, установили освещение и навигацию, скамейки и урны.

Ровно год назад торжественно открылась спортивная зона лесопарка. Все это время лыжероллерной и лыжной трассами успешно пользуются как профессионалы, так и любители активного образа жизни. Также для посетителей работают парковка, точка проката, кафе, а для воспитанников лыжной школы — административное здание с раздевалками.

«Уверен, что «Дубровицкий лес» станет одной из самых популярных и любимых точек притяжения для жителей всего региона», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.