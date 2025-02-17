Простой уход и отсутствие аллергии: цены на ящериц подскочили в РФ

В России увеличился спрос на ящериц, что в итоге привело к повышению их стоимости на 20-30% за последние 3 месяца. Жители страны покупают пресмыкающихся чаще из-за наступившего года змеи, сообщает Mash .

Зоологи и ветеринары связывают спрос на ящериц в год змеи с тем, что за этими пресмыкающимися гораздо проще ухаживать и они не вызывают чувство страха у людей. Чаще всего ящериц покупают владельцы аквариумов, которые поняли, что за рыбами достаточно сложно ухаживать. Они переделывают аквариумы в террариумы и заселяют в них новых питомцев.

В настоящее время самца геккона или бананоеда в регионах России можно купить за сумму от 5 тыс. рублей. Самки стоят дороже — ценник стартует с отметок в 7-8 тыс. рублей. В Москве за самок просят от 12 тыс. рублей. За приобретение полного комплекта с ящерицей, террариумом и прочими приспособлениями для ее жизни придется заплатить не менее 20 тыс. рублей.

Владельцы ящериц отмечают, что ухаживать за ними очень просто — едят они редко, корм на полгода стоит всего 300 рублей. Также они не вызывают аллергию, у них нет запаха. Чистить террариум можно редко. Разводить ящериц также выгодно. Самки могут откладывать яйца два раза в год.