Простой советский рецепт: бренд-шеф рассказал, как готовить шашлык

Приближаются майские праздники, россияне традиционно поедут на дачи и на природу. Чтобы приготовить шашлык по распространенному в СССР рецепту, потребуются свинина, соль, перец, лук и уксус. Мясо стоит мариновать всю ночь, сообщил РИАМО бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Традиционный рецепт советского шашлыка довольно простой: свиная шея, соль, перец, лук и обычный девятипроцентный уксус. Лук нарезается полукольцами, чтобы он давал больше сока. В маринад добавляем 50-100 мл уксуса, соли и перца добавляем на свой вкус. Мариноваться это все должно не меньше 3 часов, для свинины 3 часа — это минимум», — сказал бренд-шеф.

Прокофьев добавил, что в идеале мясо должно мариноваться в холодильнике целую ночь, это будет оптимально. Кроме того, само мясо можно смазать маслом или влить его к шашлыку. При этом оно не нарушит аромат.

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