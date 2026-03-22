Просто сбой: москвич по ошибке получил долг в 1 трлн рублей

30-летний житель столицы неожиданно получил долг в 1 трлн рублей и заблокированный счет, это произошло из-за сбоя работы банка, сообщает Baza .

Горожанин зашел в приложение банка, чтобы проверить, пришла ли зарплата, но вместо нее увидел на карте огромный «минус» — 1 трлн рублей без копейки. Из-за начисленного «долга» счет заблокировали.

Мужчина рассказал, что сразу обратился в техподдержку, а потом и в отделение банка, но его сотрудники только развели руками и посоветовали написать претензию. После этого он отправился к юристу и направил с ним официальный запрос в банк.

Сейчас москвич ждет, когда счет разблокируют и уберут задолженность, иначе он намерен идти в суд.

