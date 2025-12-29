Просто и вкусно: эксперт рассказала о новогоднем салате «Мимоза»

Кулинарный блогер и технолог общественного питания Лена Ярцева заявила, что популярный среди россиян еще с советского времени салат «Мимоза» легко сделать еще вкуснее.

«Я бы советовала сделать этот салат еще вкуснее за счет замены консервированной рыбы на рыбу припущенную, отварную, то есть любую красную рыбу, насколько возможен бюджет у хозяйки, начиная от обычной горбуши и заканчивая форелью и лососем. То есть ее немного припустить, остудить и отправить в начинку мимозы», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, в советскую эпоху салат «Мимоза» создавался на основе рыбных консервов. Главный ингредиент — знакомый всем картофель, а также морковь и другие овощи, традиционно доступные в России зимой.

Не обходилось и без майонеза, и непременно добавлялась рыбная консерва, чаще всего — горбуша, как наиболее бюджетный вариант. В отличие от «Оливье», все компоненты выкладывались послойно и обильно промазывались майонезом. Однако, по мнению одного блогера, этот классический салат можно сделать еще лучше.

