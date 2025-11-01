Прошла XII церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество

На XII Торжественную церемонию награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях в Совет Федерации приглашены девятнадцать детей, совершивших настоящий подвиг. Истории этих геройских поступков разные, но в каждой из них поражает отвага детей, говорится на сайте Совета Федерации.

В знак признания их заслуг заместитель Председателя Совета Федерации, Герой России, Заслуженный спасатель Российской Федерации Юрий Воробьев,руководитель Управления общественно–политической работы Следственного комитета Российской Федерации, Герой России, генерал–майор юстиции Сергей Петров, сенаторы Российской Федерации, участники специальной военной операции, вручили юным героям памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество», а также благодарности Следственного комитета Российской Федерации.

«В этом году двести девочек и мальчиков совершили подвиги. Важно, чтобы взрослые обязательно замечали героические поступки детей. Они должны быть известны всем, стать примером, играть воспитательную роль», — подчеркнул сенатор.

Юрий Воробьев обратился к родителям, учителям, наставникам со словами благодарности за то, что они воспитали достойных граждан России.

Награды детям вручили сенатор от Московской области Игорь Тресков, сенатор от Воронежской области Владимир Нетесов, сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий, сенатор от Республики Тыва Шолбан Кужугет, сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев, сенатор от Республики Алтай, Герой России, участник СВО Амыр Аргамаков и сенатор от Владимирской области Андрей Шохин, сенатор от Омской области, Герой России Дмитрий Перминов и сенатор от Пермского края Вячеслав Григорьев, сенатор от Астраханской области Геннадий Орденов, сенатор от Кемеровской области — Кузбасса Надежда Ильина, сенатор от Кировской области, полномочный представитель Совета Федерации в Следственном комитете Российской Федерации, Герой России Виктор Бондарев и сенатор от Ростовской области Василий Голубев, председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко, сенатор от Новосибирской области, Герой России Александр Карелин и сенатор от Челябинской области Олег Цепкин, сенатор от Мурманской области Елена Дягилева, сенатор от Республики Крым, Герой России, участник СВО Юрий Нимченко и сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин, сенатор от Курской области Александр Брыксин, руководитель Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ, генерал — майор юстиции Светлана Петренко, директор Кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского, Герой Советского Союза, генерал–майор юстиции Игорь Запорожан.

Награду получильи 13-летний юноша из Подмосковья. Амир Абачев совершил настоящее чудо, спасая малыша. После школы, играя с друзьями во дворе, мальчик услышал крики. Подняв голову, увидел, что на девятом этаже висит маленький ребенок. Тот выпал из окна, но успел зацепиться за карниз. До трагедии оставались секунды. За этим наблюдали взрослые, но никто не знал, как действовать. Все с ужасом смотрели на малыша. Хладнокровия хватило только 12-летнему школьнику. Он бросился к зданию, когда малыш уже летел вниз. Амир успел его поймать.