Прошел прием граждан Подмосковья по вопросам образования

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе Лидия Антонова провела прием граждан по вопросам развития образования в Московской области, передает пресс-служба партии.

Встреча прошла на площадке Региональной общественной приемной «Единой России».

Проводить консультации жителей помогали заместитель руководителя региональной общественной приемной Екатерина Артёмова, а также представители управления образования Реутова и Шатуры.

«Граждане обращаются с разными вопросами, каждый из которых требует детальной проработки, направления запросов в исполнительные органы власти. Каждому обращению уделяем особое внимание. По ряду вопросов были даны разъяснения в ходе работы, все вопросы взяты на контроль. Главная задача декады приемов граждан с первых дней её работы — конкретные, реальные дела, направленные на повышение качества жизни людей и оказание помощи в решении конкретных вопросов», — рассказала Лидия Антонова.

Узнать актуальный график встреч и записаться на прием в общественные приёмные «Единой России» Подмосковья можно, обратившись в Региональную общественную приёмную по телефону: 8(495)106-05-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.