Прошедшая ночь стала новым лидером в перечне холодных дней московской зимы

В перечне холодных дней московской зимы появился новый лидер. 14 декабря в столице оказалось наиболее морозным с начала зимы, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По информации базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, минимум прошедшей ночи был минус 6,1 градуса. Это на 0,4 градуса меньше, чем было у прошлого лидера, вчерашнего дня.

Будущая ночь окажется еще более холодной. Скорее всего, морозный лидер зимы опять поменяется.

Прошедшей ночью в центральной части Московского региона выпал снег. Высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы увеличилась на один сантиметр — до трех.

