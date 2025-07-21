Прощальную линейку и костер провели в детском лагере «Родина» Подольска

В детском лагере «Родина» в Подольске провели прощальную линейку и костер для 320 ребят второй оздоровительной смены «Время первых». В завершение линейки все ребята, проявившие себя в различных конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, получили заслуженные грамоты за особые заслуги и активное участие в жизни центра «Родина». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вечер, наполненный теплом костра и мелодиями песен, стал символическим завершением яркой и незабываемой смены. Дети, собравшись вокруг потрескивающего пламени костра, ощутили радость от пережитых приключений и легкую грусть от предстоящей разлуки.

В отблесках огня ребята пели песни, ставшие гимном их дружбы, вспоминали забавные истории и делились впечатлениями от прошедших дней. Каждая песня, каждое слово, каждый взгляд были наполнены искренностью и благодарностью друг к другу.

Прощание у костра стало не просто завершением смены. Это момент, когда дети осознали, как много они приобрели за это время. Новые друзья, навыки, знания и незабываемые воспоминания останутся с ними навсегда. В конце были объятия, слова поддержки и обещания не забывать друг друга.

Прощальный костер в «Родине» является традицией, которая помогает детям завершить смену на позитивной ноте и сохранить в своих сердцах светлые воспоминания о лете, проведенном в кругу друзей и единомышленников. Это символ дружбы, роста и новых возможностей, которые ждут их впереди. Вечер у костра стал финальным аккордом летней симфонии, оставив в сердцах ребят неизгладимый след.

Уже в понедельник на третью оздоровительную смену «Полундра!» приедут ребята.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.

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