Прорывной препарат от ВИЧ пока недоступен большинству

Как рассказал иммунолог Михаил Болков в интервью изданию, лекарство полностью блокирует заражение даже при незащищённых контактах с носителями вируса, препятствуя его репликации в организме.

Несмотря на прорывные характеристики, массовому внедрению препарата мешают существенные ограничения. Годовой курс профилактики обходится более чем в 40 тыс. долларов на пациента, что делает его малодоступным для систем здравоохранения развивающихся стран, где сосредоточены основные очаги эпидемии. Кроме того, как подчеркивают специалисты, ленакапавир выполняет исключительно профилактическую функцию и не способен вылечить уже инфицированных пациентов.

Эксперты проводят параллели с кампанией по искоренению оспы, где решающим фактором стал глобальный охват вакцинацией.

«Для остановки эпидемии ВИЧ потребуется не только время, но и механизмы удешевления производства, а также многоуровневая международная кооперация», — отмечает Болков.