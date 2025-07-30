Прорывной препарат от ВИЧ пока недоступен большинству
Американская фармкомпания Gilead Sciences получила одобрение FDA на революционный препарат ленакапавир, демонстрирующий 100% эффективность в профилактике ВИЧ-инфекции, сообщает газета «Известия».
Как рассказал иммунолог Михаил Болков в интервью изданию, лекарство полностью блокирует заражение даже при незащищённых контактах с носителями вируса, препятствуя его репликации в организме.
Несмотря на прорывные характеристики, массовому внедрению препарата мешают существенные ограничения. Годовой курс профилактики обходится более чем в 40 тыс. долларов на пациента, что делает его малодоступным для систем здравоохранения развивающихся стран, где сосредоточены основные очаги эпидемии. Кроме того, как подчеркивают специалисты, ленакапавир выполняет исключительно профилактическую функцию и не способен вылечить уже инфицированных пациентов.
Эксперты проводят параллели с кампанией по искоренению оспы, где решающим фактором стал глобальный охват вакцинацией.
«Для остановки эпидемии ВИЧ потребуется не только время, но и механизмы удешевления производства, а также многоуровневая международная кооперация», — отмечает Болков.