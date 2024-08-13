Пророчество святого Иоанна Кронштадтского о России стало сбываться

Предсказания о судьбе России святого Иоанн Кронштадтский, который ушел из жизни в 1909 году, начали сбываться в 2024 году, сообщает ИА «Кулик».

Незадолго до смерти старец предвидел гибель царя, разрушение храмов, революцию и другие страшные события. Праведник писал, что в конце видения череда тяжелых испытаний закончилась и в стране появился православный царь и вера укрепилась.

Иоанн Кронштадский назвал самые тяжелые для государства годы. Это 1914, 1917, 1922, 1930,1933 и 2024. Толкований по поводу последнего года нет, но именно он может стать переломным для России.

Ранее сообщалось, что какие-то предсказания сбывались с удивительной точностью, что-то лишь отдаленно напоминало пророчество, а какие-то события вовсе обошли человечество стороной.