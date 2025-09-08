Пропитки и шлифовка: как бетонные стены стали трендом в дизайне интерьера

Эксперт по оформлению интерьеров Андрей Орлов заявил, что оригинальный тренд на бетонные стены в квартире или доме связан с тем, что люди устали от обоев и краски: сейчас мода на честность, простоту и стиль, сообщает «Вечерняя Москва».

«Чтобы такой интерьер выглядел красиво, важно помнить: бетонная стена — это не просто „оставить как есть“. Поверхность нужно обработать. Обычно ее шлифуют, иногда наносят специальные пропитки, чтобы цвет был ровным и поверхность не пылила. Можно добавить лак или матовое покрытие — тогда бетон сохранит свой характер, но станет более „жилым“, уютным», — сказал специалист.

По его словам, иногда дизайнеры играют на контрасте: строгость бетона сочетается с теплым деревом и мягким текстилем, а также живыми растениями.

Еще одно важное новшество — это увлечение зеленью: теперь принято на стенах устанавливать свисающие лианы или клеить мох, ставить крупные растения и зеленые композиции. Тяга к зеленому находит отражение и в оформлении комнат.