Пропавшая семья Усольцевых хотела добраться до «камня желаний»

Семья Усольцевых, которая пропала в тайге в Красноярском крае в сентябре прошлого года, скорее всего, шла к горе Мальвинка, они хотели добраться до пирамидального «камня желаний», сообщает ТАСС .

Об этом рассказала замглавы первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

«Мы объективно понимаем, во сколько Усольцевы выехали с базы отдыха. Есть также информация, что должны они были пойти на гору Буратинка. Можно по времени прикинуть, сколько там идти с учетом того, что с ними маленький ребенок», — отметила Сырымбетова.

Она уточнила, что по факту в месте, куда шла семья, две скалы Буратинка и Мальвинка. Следователи предполагают, что, скорее всего, потерявшиеся ушли на Мальвинку. Они учитывали и то, что Ирина Усольцева говорила о том, что хочет увидеть «камень желаний».

По ее словам, данную версию подтверждают и слова туристов, которые были в это же время на Кутурчинском белогорье. Они рассказали, что в это место «приехали ребята на Rover», которые пошли сначала по неправильной тропе, но затем вернулись на маршрут к Буратинке.

«С разрывом в 30 минут приехали Усольцевы и, если бы они отправились четко к Буратинке, эти бы ребята их встретили в любом случае — или по пути на гору, или обратно. Но они Усольцевых не видели», — добавила следователь.

Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочкой 28 сентября пошли в турпоход в урочище Буратинка рядом с поселком Кутурчин в Партизанском районе. Затем семья перестала выходить на связь. С тех пор Усольцевых активно искали около полутора тыс. человек из разных регионов РФ. Мероприятия оказались наиболее масштабными в регионе. 12 октября активную фазу поисков закончили.

