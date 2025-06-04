Пропала связь, не работает интернет: очередной сбой произошел у операторов в РФ

Фото - © Девушка с телефоном в Москве/Медиасток.рф

сегодня в 11:09

Сбой в работе мобильных операторов произошел в России

Россияне массово жалуются на сбой в работе мобильных операторов. Сообщения пользователей об этом стали появляться около 9:00 по московскому времени, следует из данных на сайте Downdetector.su .

Связь отсутствует у абонентов «Билайна», «Мегафона» и T2.

Россияне отмечают, что у них пропала связь, не работает мобильный интернет. Некоторые абоненты не могут зайти в личный кабинет.

Больше всего жалоб поступает из Москвы, Ростовской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Смоленской области и т. д.

С чем связан сбой в работе мобильных операторов, на данный момент неизвестно.