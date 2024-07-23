Промышленные технопарки помогают развивать научно-технический потенциал Москвы

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Столичные промышленные технопарки оснащены необходимой инфраструктурой, чтобы компании могли быстро и без дополнительных вложений запускать инновационные производства. Это помогает развивать научно-технический потенциал города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В начале этого года ввели в эксплуатацию первую очередь промышленного технопарка «Алабушево». Он расположен в особой экономической зоне «Технополис Москва». Строительство осуществляют программе стимулирования создания мест приложения труда.

В число арендаторов площадок для технопарков входят производитель медицинских материалов, предприятие экологичной переработки металлургических промышленных продуктов и прочие.

Всего в столице в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда возведут около 20 промышленных объектов.