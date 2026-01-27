Промышленно-экономический колледж проведет дни открытых дверей в Орехово-Зуеве

Промышленно-экономический колледж — филиал Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве — приглашает студентов и родителей на Дни открытых дверей 29 и 30 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятия пройдут в двух учебных корпусах колледжа. В корпусе №12 по адресу: Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 55, День открытых дверей состоится 29 января. Начало в 16:00, регистрация участников начнется с 15:30.

В этот день абитуриенты смогут узнать о направлениях подготовки: сетевое и системное администрирование, разработка и управление программным обеспечением, теплоснабжение и теплотехническое оборудование, эксплуатация и обслуживание электрического оборудования, экономика и бухгалтерский учет (внебюджет), банковское дело (внебюджет).

В корпусе №10 по адресу: Орехово-Зуево, ул. Иванова, д. 4/1, День открытых дверей пройдет 30 января. Начало в 15:00, регистрация с 14:30.

Здесь будут представлены направления: торговое дело, дизайн по отраслям, оператор информационных систем и ресурсов, художник по костюму, повар-кондитер, а также профессиональное обучение по специальностям садовник, оператор швейного оборудования, маляр строительный.

Гости смогут познакомиться с учебными корпусами, пообщаться с преподавателями и получить ответы на вопросы о поступлении и обучении.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.