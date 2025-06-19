сегодня в 21:02

Промышленников Подмосковья ждут на вебинаре по недопущению ошибок на производстве

20 июня в 13:00 состоится бесплатный вебинар «Защита от ошибок на производстве». Онлайн-мероприятие будет посвящено методам предотвращения случайных и непреднамеренных ошибок в производственных процессах. Вебинар адресован директорам по производству, начальникам и мастерам цехов, сотрудникам и руководителям технологических и конструкторских отделов, службы качества, а также всем заинтересованным. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В рамках вебинара участники узнают последовательность действий по выявлению и предотвращению брака на производстве, а также получат практические рекомендации по созданию системы защиты от подобных ошибок.

Спикер вебинара — Сергей Сивенков, сертифицированный тренер по бережливому производству.

Организатор вебинара — Федеральный центр компетенций.

Участие в вебинаре бесплатное. Для подключения необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://my.mts-link.ru/j/54580191/771833509.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.