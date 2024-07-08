Промышленники Москвы представляют передовые разработки на выставке «Иннопром-2024»

В текущем году стенд столичного правительства на международной промвыставке «Иннопром-2024», выполненный в виде токарно-винторезного станка, посвятили станкоинструментальной отрасли. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Иннопром» является одной из ведущих индустриальных выставок, уже в 15-й раз объединяющей промкомпании, включая логистов, дизайнеров, производителей и других.

«По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку московским промышленникам. В этом году в Международной выставке “Иннопром” принимает участие около 60 столичных предприятий из разных отраслей, в том числе машиностроительной, медицинской, кабельной, химической, авиационной, а также станкоинструментальной — именно ей посвящен в 2024-м стенд Москвы. Сегодня столичное станкостроение показывает достойные результаты», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что в Москве работают 50 компаний, увеличивших производство деревообрабатывающих и металлообрабатывающих станков в 1,3 раза по итогам 5 первых месяцев.

Благодаря разработке станков российского производства и развитию станкостроительной сферы обеспечивается техсуверенитет страны.

«Для дальнейшего развития этой отрасли Москва совместно с Минобрнауки России планирует к 2025 году в особой экономической зоне “Технополис Москва” создать головной центр компетенций станкостроения “Станкин”. Стоит отметить, что в России станки производятся с использованием отечественных лазеров», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что только в столице производят около 100 единиц высокотехнологичного лазерного оборудования и до 300 лазеров.

На экспозиции стенд демонстрирует передовые разработки предприятий станкостроительной отрасли.

Промышленный лазерный гравер и станок для резки электротехнических сталей, которые разработала одна из компаний «Лассард» ОЭЗ «Технополис Москва», являющаяся одним из ведущих производителей лазерных систем.

Устройство лазерной очистки на непрерывном источнике мощностью 1,5 тыс. вт разработал московский производитель лазерного оборудования Pokkels. Устройство состоит из российских комплектующих на 90%. Мощность устройства позволяет обрабатывать до 200 кв. см в секунду — это актуально для задач с высокой производительностью.

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