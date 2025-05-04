Промышленники Москвы представили инновационные лазеры для металлообработки

Москва является главным центром развития высокотехнологичной промышленности в России. Предприятия столицы активно создают и выпускают передовые лазерные станки и оборудование для металлообработки и смежных сфер, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В условиях импортозамещения инновационные лазерные разработки московских компаний, отличающиеся высокой производительностью

и качеством, пользуются большим спросом и активно применяются в металлообработке, машиностроении, городском хозяйстве и других отраслях. В секторе машиностроения действует более 260 предприятий и столица предоставляет им комплексную поддержку, которая способствует регулярному увеличению объемов производства и расширению ассортимента востребованной продукции», — сказал Гарбузов.

Столичная компания «Поккельс» начала серийный выпуск новой системы лазерной очистки. Мощный излучатель и легкий лазерный пистолет позволяют работать долгое время без необходимости воздушной защиты оптики, а подсветка зоны обработки и система помощи при фокусировке повышают удобство использования. Кроме того, компактный ударопрочный корпус из композитного пластика обеспечивает мобильность. Система очищает до 30 кв. м/ч, что значительно ускоряет процесс.

С ее помощью можно бесконтактно удалять ржавчину, подготавливать поверхности к покраске или сварке, не повреждая изделия. Она подходит для работы с алюминием, титаном, медью и нержавеющей сталью.

«За последний год мы реализовали более 150 проектов, а наш оборот в 2024-м составил 250 млн рублей. Новое устройство сочетает мобильность, надежность, эффективность и остается доступным для широкого круга производственных задач», — отметил генеральный директор компании Михаил Олегин.

Другой московский разработчик — компания «Витулус СМЕ», представил аппарат лазерной очистки, который применяется, например, в автомобильной индустрии, химической промышленности, пищевом производстве и других. Благодаря небольшой массе и компактным габаритам устройство идеально подходит для работы в ограниченных пространствах, где традиционные методы очистки невозможны. В 2025 году компания планирует выпустить не менее 55 аппаратов, которые помогут развивать промышленный клининг как внутри страны, так и за ее пределами.

По словам генерального директора компании Екатерины Слижевской, главное преимущество нашей установки заключается в использовании отечественных комплектующих — 98% всех деталей производятся в России.

«В ближайшее время этот показатель достигнет 100%. Это не только вклад в импортозамещение, но и гарантия надежности поставок — все необходимые запчасти всегда есть на нашем складе», — пояснила Слижевская.

Оборудование HTF Clean 300, отличающееся щадящими режимами очистки в сочетании с высокой скоростью обработки, пользуется спросом, в том числе, при реставрации. Одним из важных проектов является восстановление артиллерийского вооружения XIX века. В этой работе технология показала высокую эффективность очистки с полной сохранностью поверхности объекта исторического наследия.