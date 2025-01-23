Промкомплекс Москвы запустил в эксплуатацию инновационную систему хранения

Компания «Москабельмет», которая является одним из наиболее крупных российских производителей кабельно-проводниковой продукции, запустила в эксплуатацию автоматизированную систему хранения технологического инструмента. Она способна повышать экономические показатели предприятия и сокращать временные затраты работы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

«Столичный завод со статусом промышленного комплекса благодаря поддержке города разработал и приступил к опытно-промышленным испытаниям новейшей разработки — автоматизированной системы хранения технологического инструмента», — отметил Гарбузов.

Он добавил, что благодаря проекту в среднем на 10 млн рублей в год повышается выручка, появляется точный контроль за сохранностью и качеством инструмента, сокращается время на рутинные операции.

ПО системы контролирует состояние инструмента, выявляет его загрязнения и дефекты, а также управляет электромагнитными замками ячеек хранения и приводами хранилищ.

Мастер-шкаф ввели в рабочие процессы «Москабельмета». Благодаря этому больше чем на треть снизилось время, которое оператор тратит на поиск инструмента. За счет сокращения времени ресурсы перераспределяются на более важные задачи производства. В компании спрогнозировали, что при контроле в реальном времени состояния инструмента улучшатся финансовые показатели и понизятся затраты.

По словам заместителя гендиректора по развитию и инновациям «Москабельмета» и генерального директора «МОСИТЛАБ» Яна Анисова, «ШКАФМЕН», помимо прочих преимуществ, снижает потери материалов и времени во время выхода из строя инструмента при выполнении основной операции.

«Такое снижение потерь обеспечит рост годовой выручки на 19,3 млн рублей, а чистой прибыли — на 0,694 млн рублей на одну производственную линию», — сказал Анисов.

Предприятие «МОСИТЛАБ», которые входит в ГК «Москабельмет», в 2025 году добилось успеха. Его программно-аппаратный комплекс «СОКОЛ» вошел в Государственную информационную систему промышленности, став первой разработкой компании, которую включили в перечень Минпромторга. Комплекс позволяет поднимать эффективность производства, повышать качество, снижать количество брака, совершенствовать рабочие процессы.

Потребители интересуются решением, и оно постоянно увеличивает число сфер промышленности для своего применения, расширяя географию присутствия. «СОКОЛ» хорошо себя показал в производстве кабельно-проводниковой продукции, металлических труб и профилей, полимерных шлангов, труб и профилей.

Систему успешно закупили в Ставропольском крае, Тульской и Московской областях, а также в Москве. Сейчас планируются поставки комплексов на заводы Тюменской, Кировской и Ярославской областей. Также систему оптического контроля операционной линии отправили на экспорт и применяют за границей.