Прокурор Жуковского провел выездной прием инвалидов и граждан с ОВЗ

Прокурор города Жуковского Владимир Белик провел личный прием инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Раменский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

К прокурору города в ходе приема обратилось 13 граждан по вопросам проведения капитального ремонта домов, благоустройства, соблюдения уголовно-процессуального законодательства и законодательства об исполнительном производстве.

Владимир Белик разъяснил обратившимся положения действующего законодательства по интересующим их вопросам.

По одному поступившему письменному обращению организована проверка, ход которой поставлен в прокуратуре города на контроль.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.