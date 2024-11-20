Прокурор Воскрсенска выслушал на приеме проблемы инвалидов округа

сегодня в 12:42

Воскресенский городской прокурор Иван Астахов провел выездной прием для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В ходе приема к городскому прокурору граждане обращались по вопросам социальной защиты инвалидов, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения и другим.

По результатам приема всем обратившимся даны исчерпывающие ответы и разъяснения действующего законодательства.

По обращению инвалида I группы об отсутствии газоснабжения в квартире, поступившему на личном приеме, незамедлительно организовано проведение проверки.

В результате принятых мер прокурорского реагирования подача газа в многоквартирный дом возобновлена в кратчайшие сроки, жилищные права инвалида восстановлены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.