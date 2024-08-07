Прокурор Ступина провел встречу с рабочим коллективом крупного предприятия
Фото - © Медиасток.рф
Ступинский городской прокурор Андрей Чижов совместно с заместителем городского прокурора Максимом Бодяевым провели рабочую встречу с руководством и работниками крупного металлургического предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
В ходе визита проведено совещание с руководством предприятия по вопросам модернизации и импортозамещения. Отдельное внимание уделено принимаемым мерам к соблюдению трудовых прав работников, в том числе в сфере охраны труда.
По итогам встречи был проведен личный прием граждан, в ходе которого к городскому прокурору обратились три сотрудника организации по вопросам переселения из аварийного жилья, транспортного обслуживания, соблюдения градостроительного законодательства.
Всем обратившимся даны подробные разъяснения и ответы на поступившие вопросы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.