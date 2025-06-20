Прокурор Серебряных Прудов объяснил, как бороться с кибермошенничеством

В Серебряных Прудах состоялась встреча прокурора округа, старшего советника юстиции Дениса Силантьева с сотрудниками компании «РСО Серебряные Пруды». В ходе беседы участники обсудили схемы интернет-мошенничества и способы защиты от них, сообщили в Прокуратуре региона.

По данным статистики, в 2023 году на территории округа было зарегистрировано 63 преступления, связанных с информационно-телевизионными технологиями. В 2024 году их число увеличилось до 70, а за первые пять месяцев 2025 года зафиксировано уже 20 подобных случаев.

«Статистика говорит о том, что преступность в данной сфере продолжает расти. В современных условиях мошенники используют разнообразные методы: от телефонных звонков от имени госструктур до фальшивых сайтов и вредоносных приложений. Часто злоумышленники применяют социальную инженерию, запугивая жертв и заставляя их совершать действия, приводящие к потере средств», — рассказал Денис Силантьев.

Прокурор подробно разобрал популярные схемы обмана и дал рекомендации, как обезопасить себя и своих близких. Он подчеркнул, что органы внутренних дел активно работают над предотвращением таких преступлений.

Среди мер противодействия — просветительская деятельность в соцсетях, проведение лекций, бесед и встреч с гражданами. Кроме того, во время личного приема специалисты разъясняют, как распознать уловки мошенников и не стать их жертвой.