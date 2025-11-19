Прокурор научил медиков Балашихи распознавать мошенников, использующих ИИ

В одной из больниц города состоялась необычная конференция для сотрудников. Перед врачами, заведующими отделениями и младшим медицинским персоналом выступил городской прокурор Илья Пентюхин. Основной темой встречи стали способы защиты от дистанционного обмана, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Ключевой угрозой в настоящее время стали современные технологии. Прокурор обратил внимание, что злоумышленники с использованием ИИ теперь способны в режиме реального времени сымитировать голос любого знакомого человека — будь то родственник или коллега.

Рекомендация от представителя прокуратуры была четкой: в случае подобного звонка следует немедленно завершить разговор и самостоятельно перезвонить близкому на проверенный номер телефона.

«Также были вопросы о дропперах. Это участники мошеннических схем, чьи карты используют для переводов либо обналичивания денег. Они распространены среди подростков. Людям важно помнить, что за эту деятельность грозит уголовная ответственность, и такое нужно пресекать», — отметил Илья Пентюхин.