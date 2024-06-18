Прокурор Московской области встретился с предпринимателями Ленинского округа

На очередной бизнес-завтрак главы Ленинского округа Станислава Каторова с предпринимательским сообществом был приглашен прокурор Московской области Сергей Забатурин. На мероприятии обсудили вопросы надзора за малым и средним бизнесом, пожарной безопасности, регулирования трудовых отношений с мигрантами, поддержки предпринимательства и другие важные темы, сообщила пресс-служба главы городского округа.

«За последний год количество контрольных проверок бизнеса в Московской области значительно снизилось: прокуратура отклонила порядка 70 процентов заявок от контролирующих органов на проведение таких мероприятий. Мы внимательно рассматриваем эти заявки и строго реагируем на избыточное вмешательство контролирующих органов в дела бизнеса. Наша цель — обеспечить защиту прав предпринимателей. Прокуратура выступает в роли надежного партнера и союзника для добросовестного бизнеса: около 80 процентов обращений от предпринимателей решаются в их пользу», — отметил Сергей Забатурин.

На бизнес-завтраке предприниматели задали вопросы о действующем запрете на проверки малого бизнеса, пожарной безопасности, проверках и пресечении нарушений в сфере миграции.

В ходе встречи предпринимателям уточнили, что в рамках долгосрочного моратория плановые проверки не проводятся, внеплановые возможны только для предприятий с высоким риском для жизни и здоровья людей. Пожарные проверки проводятся на объектах с высоким риском по утвержденному плану, где граждане и сотрудники находятся круглосуточно.

По поручению правительства Российской Федерации, с 1 июля по 20 августа на крупных складах будут проведены не менее двухсот обязательных профилактических визитов. Проверки миграционного законодательства осуществляются по истечению срока исполнения предписаний или по жалобам граждан, предприятие должно предоставить штатное расписание, договор аренды, разрешение на привлечение иностранных сотрудников, а также договор с компанией.

С начала года сотрудниками министерства внутренних дел было выявлено 800 административных нарушений в этой области. Среди мер — обязательство работодателей обеспечивать условия проживания для сотрудников, если в компании работает более ста иностранных граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.