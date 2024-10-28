Прокурор Лыткарина провел встречу с членами семей участников СВО

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Прокурор города Лыткарино Максим Чернышев совместно с исполняющим обязанности военного прокурора 51 военной прокуратуры гарнизона Алексеем Пушкаревым, представителями Комитета семей воинов Отечества, местной администрации, органов полиции, членами общественной палаты и депутатами Совета депутатов городского округа Лыткарино Московской области провели встречу с членами семей участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В рамках мероприятия обсуждены вопросы соцподдержки семей, взаимодействия с уполномоченными государственными органами и ведомствами, в том числе c органами военной прокуратуры.

В ходе личного приема к прокурору города обратилось 10 местных жителей по вопросам обеспечения участников СВО и членов их семей земельными участками, исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере и другим.

Всем гражданам даны исчерпывающие ответы и разъяснения действующего законодательства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.