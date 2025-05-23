Прокурор Лобни рассказал, как не попасться на уловки телефонных мошенников

Прокурор Лобни Василий Антонов-Романовский на встрече с коллективом Лобненской больницы рассказал, как не попасться на уловки телефонных мошенников, передает пресс-служба прокуратуры.

Преступники звонят с незнакомых номеров в разное время суток, записывают образец вашего голоса, давят на жалость, угрожают, просят снять наличные.

Главврач Виктория Тен поделилась, что она сама чуть не попалась на удочку мошенников, которые звонили несколько раз. Однако она прекращала разговор и не давала аферистам возможность совершать преступления.

«Звонки мошенников могут поступать от якобы сотрудников ФСБ, руководителей организации или службы безопасности. Даже в формате видео», — отметил прокурор.

Вам могут позвонить с почты с просьбой сообщить паспортные данные, чтобы «проверить» лежащую посылку. На самом деле так мошенники получают доступ к вашему аккаунту на портале «Госуслуги». Часто жертвами злоумышленников становятся дети и подростки. По незнанию они могут стать дропперами, и помогать мошенникам выводить деньги через свои банковские карты. Или вынести из дома деньги, чтобы якобы кому-то помочь.

Если стали жертвой мошенников — сразу сообщайте в банк и в полицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.