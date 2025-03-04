Прокурор Клина встретился с трудовым коллективом крупного предприятия

Клинский городской прокурор Илья Чакин провел встречу с трудовым коллективом крупного предприятия, расположенного в городском округе Клин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе встречи работникам даны разъяснения положений трудового законодательства, особое внимание уделено вопросам охраны труда и профилактики производственного травматизма.

Кроме того, до сотрудников доведена информация о способах противодействия преступным посягательствам при попытке совершения мошенничеств и необходимости защиты персональных данных.

Также Илья Чакин дал подробные ответы на вопросы, касающиеся защиты прав потребителей, соблюдения законодательства об образовании и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.