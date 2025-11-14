Прокурор и бизнес-омбудсмен Подмосковья провели совместный прием предпринимателей

Накануне состоялся совместный прием предпринимателей прокурором Московской области Сергеем Забатуриным и исполняющим обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальей Чудаковой. В ходе приема рассмотрено 6 обращений от представителей предпринимательского сообщества. Заявители обратились с жалобами на действия и решения региональных органов власти и органов местного самоуправления, а также ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.

Данный прием стал третьим в текущем году. Всего за 10 лет совместной работы бизнес-омбудсмена и прокуратуры проведено 38 встреч с предпринимателями, в ходе которых рассмотрено 256 обращений.

«У нас уже стало доброй традицией совместно с Уполномоченным проводить приемы в муниципальных образованиях, где мы слушаем предпринимателей со всех уголков Подмосковья. Такие встречи позволяют своевременно выявить проблемные точки, связанные с недопониманием между бизнесом и властью, и помочь разобраться в сложных ситуациях. У прокуратуры есть инструменты реагирования, если органы публичной власти не идут навстречу предпринимателю», — отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Большая часть жалоб, озвученных на приеме, касалась земельно-имущественных отношений. Так, например, один из заявителей сообщил о неисполнении судебного решения администрацией городского округа, отказавшейся предоставить в аренду земельный участок, несмотря на признание отказа незаконным.

Другой бизнесмен заявил о систематических отказах администрации округа в рассмотрении предложений по внесению изменений в градостроительные документы для размещения швейного производства, несмотря на положительные заключения региональных органов власти.

Еще один случай — предприниматель сообщил о неправомерных требованиях администрации округа при согласовании условно разрешенного вида использования земельного участка, в частности, о необходимости проектирования автодороги за счет заявителя.

По всем заявлениям прокурором Московской области даны поручения о проведении проверок и, при необходимости, принятии мер прокурорского реагирования. До завершения работы по обращениям, все озвученные в ходе приема жалобы остаются на контроле Уполномоченного.

«Предприниматели не всегда могут самостоятельно разобраться в правовых тонкостях — особенно, если речь идет об отказах в государственных или муниципальных услугах. Наша задача — быть первыми, кто услышит бизнес и подключит все необходимые институты, включая прокуратуру. Такие приемы — это возможность не просто зафиксировать проблему, а сразу запустить механизм реагирования. Мы работаем системно, с каждым обращением, чтобы не просто снять остроту, но и устранить причину. В дальнейшем также будем использовать этот формат как важный инструмент защиты бизнеса в диалоге с властью», — подчеркнула исполняющий обязанности Уполномоченного Наталья Чудакова.

Напомним, что свои жалобы предприниматели могут направлять:

почтой, по адресу: Рублево-Успенское ш. 1-й км, д. 1, корп. А, д. Раздоры, Одинцовский г. о., Московская обл., 143082;

электронной почтой: uzpp@mosreg.ru;

через контакт-центр Уполномоченного по телефону: 8(800)550-63-53;

или обратиться в общественную приемную Уполномоченного в муниципальных образованиях Московской области (контакты общественных приемных можно узнать на сайте ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.