Прокурор Дубны рассказал сотрудникам ОЭЗ, как не стать жертвой мошенников

Прокурор Дубны Константин Крошкин рассказал сотрудникам ОЭЗ о том, как не стать жертвой мошенников, передает пресс-служба прокуратуры.

Константин Крошкин выступил в конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна» 23 сентября. Лекцию о кибермошенниках посетили 150 человек — в том числе представители более чем 30 компаний-резидентов.

«Работники полиции, Центробанка, Росфинмониторинга никогда не звонят, не пугают и самое главное — не требуют никаких цифр, кодов или паролей. Это самый ключевой момент», — подчеркнул Крошкин.

Также прокурор обратил внимание на так называемых дропперов — посредников в нелегальных схемах, связанных с финансовыми операциями.

Чаще всего на эту роль — вербуют подростков, которые не понимают, насколько тяжкое преступление совершают.

Крошкин призвал всех быть внимательнее к молодежи и просвещать знакомых и родственников.