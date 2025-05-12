Прокурор Дубны рассказал работникам завода, как защититься от кибермошенников

Новый прокурор наукограда Дубна Константин Крошкин встретился с сотрудниками местного приборостроительного завода, чтобы обсудить меры предотвращения киберпреступлений и сохранения конфиденциальности данных. В ходе беседы он разобрал актуальные схемы атак, используемые злоумышленниками для кражи денег и доступа к личной информации, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Константин Крошкин обратил внимание, что современные мошенники проводят аферы за считанные секунды, после чего исчезают, и правоохранительным органам бывает очень трудно вернуть украденное. Именно поэтому, по его словам, главный способ борьбы с киберпреступностью — это осведомленность и самостоятельная защита граждан.

Прокурор напомнил о важности использования надежных и часто меняемых паролей, а также запретил делиться учетными данными с кем-либо. Он посоветовал устанавливать лицензионные антивирусы, подключать двухфакторную аутентификацию для усиления безопасности аккаунтов и отказаться от хранения важных данных в облачных сервисах. Кроме того, он призвал быть бдительными при переходе по подозрительным ссылкам и открытии писем от неизвестных адресатов, а также изучить популярные приемы социальной инженерии, чтобы не попасться на уловки аферистов.

Работники завода с интересом восприняли лекцию и поддержали инициативу прокурора. Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичных устройств безопасности, которые применяются на стратегических объектах, в том числе военного назначения, так что проблема информационной защиты для коллектива особенно важна.

После выступления Константин Крошкин ответил на вопросы сотрудников, а затем осмотрел ключевые цеха и лаборатории завода.