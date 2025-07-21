Прокурор Чехова провел лекцию о кибербезопасности в детском лагере

Чеховский городской прокурор Вадим Шишкин совместно с помощником прокурора Екатериной Сикорской провели лекцию о кибербезопасности в детском оздоровительном лагере «Гудвин» в муниципальном округе Чехов, в которой приняли участие более 100 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Главной темой беседы стали правила безопасного общения в мессенджерах, социальных сетях и онлайн-играх.

Работники прокуратуры отметили, что распространенные схемы обмана основаны на недостаточной правовой грамотности подростков, зачастую на их желании выделиться среди сверстников. А также подчеркнули, что недопустимо позволять посторонним получать доступ к мобильным телефонам и банковским картам родителей — это практически гарантировано приводит к похищению их сбережений.

Также не стоит соглашаться на кажущиеся безобидными способы заработка, например, принятие на свой счет денежных переводов и их пересылку другим лицам. О таких подозрительных предложениях необходимо сразу же сообщать родителям и в правоохранительные органы.

Кроме того, городской прокурор разъяснил присутствующим о введении уголовной ответственности для дропперов. Уголовная ответственность для лиц, счета которых мошенники используют для обналичивания или перевода похищенных денежных средств, наступает с 16 лет.

По итогам выступления Вадим Шишкин ответил на все интересующие детей вопросы, в том числе рассказал какими качествами должен обладать будущий прокурор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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