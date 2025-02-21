Прокуратура заставила Белогорскую школу починить забытый пищеблок

Белогорская школа не отремонтировала пищеблок за 4 года с готовым оборудованием

Прокуратура заставила администрацию Белогорской школы отремонтировать пищеблок, который находился в плохом состоянии в течение четырех лет, сообщает Сiбдепо .

Сообщается, что оборудование для ремонта было готово заранее, однако работы не начинались. Само помещение также выглядело неудовлетворительно, прокуратура обратила внимание на этот вопрос.

«С целью устранения выявленных нарушений прокурор района внес главе Тисульского муниципального округа представление», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате вмешательства прокуратуры местные власти выделили дополнительные средства, и был заключен контракт между МОУ «Белогорская СОШ» и ООО «ТЕХНОСТРОЙ» на выполнение ремонтных работ.

В итоге, как сообщили в прокуратуре, все необходимые работы по обновлению пищеблока были успешно завершены и переданы на приемку.