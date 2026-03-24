Прокуратура вступилась за школьницу, которую суд обязал отдать 11 млн в РФ

Подмосковная прокуратура занялась делом о нарушении прав несовершеннолетней девочки. Поводом стали публикации в СМИ и жалоба матери ребенка о том, что девочку обязали отдать 11 млн рублей по долгам отца, погибшего на СВО, об этом сообщила пресс-служба ведомства .

Как выяснилось, Долгопрудненский городской суд обязал 16-летнюю школьницу выплатить более 11 миллионов рублей по долговым обязательствам. Речь идет о займе, который оформил ее отец — военнослужащий, погибший в ходе СВО.

Помимо этого, под угрозой оказалось единственное жилье девочки. Суд постановил изъять квартиру, в которой она сейчас живет и прописана, в счет погашения долга.

Прокуратура Московской области взяла ситуацию под контроль. Ведомство намерено подключиться к делу и принять участие в апелляционном процессе по данному судебному решению.

