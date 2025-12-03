Прокуратура Талдомского округа требует вернуть заповедные земли государству

Талдомский городской прокурор подал в суд иск о возврате государству земельных участков в границах заказника «Озеро Золотая Вешка и прилегающие леса», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Талдомский городской прокурор направил в суд исковое заявление о возврате части земельных участков, которые находятся в границах государственного природного заказника областного значения «Озеро Золотая Вешка и прилегающие леса». Иск подан в интересах министерства экологии и природопользования Московской области, которое участвует в судебном процессе. Ответчиком выступает гражданин, владеющий двумя участками.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин пояснил, что спор возник из-за реестровой ошибки, приведшей к неправильному формированию участков в особо охраняемой природной территории. В результате части участков оказались на береговой полосе и в водоохранной зоне озера Золотая Вешка, а такие земли не подлежат приватизации. Министерство поддержало позицию прокурора.

В иске истец просит суд исправить реестровую ошибку и изменить площадь участков, исключив из них неотчуждаемые земли. Ранее сообщалось, что Пушкинский городской прокурор также подал иск по аналогичному нарушению в памятнике природы «Куровское болото».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.