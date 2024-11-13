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Прокуратура Рузы держит на контроле обстоятельства и причины пожара в гостинице

В среду утром в помещении бани загородного отеля в Рузском округе произошло возгорание, прокуратура держит на контроле обстоятельства и причины пожара, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В настоящий момент пожар локализован на площади 600 кв. метров.

Рузская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.