Прокуратура рассказала, как вернуть деньги, украденные мошенниками

Жители Подмосковья, ставшие жертвами аферистов, могут вернуть свои средства в течение 72 часов. Об этом сообщили на специальном собрании в администрации Сергиево-Посадского городского округа, посвященном противодействию киберпреступлениям. Заместитель прокурора Александр Полупан проинформировал работников МФЦ и ветеранов о новых методах телефонного обмана и способах защиты от него, сообщили в Прокуратуре региона.

Согласно данным ведомства, с начала года в округе зафиксировано свыше 600 случаев кибермошенничества. Особую обеспокоенность вызывает привлечение молодых людей к незаконной деятельности.

«Сейчас расследуется дело несовершеннолетнего из Оренбургской области, который приехал на заработки и стал посредником для преступников», — сообщил Полупан.

Представитель прокуратуры акцентировал внимание на том, что пострадавшие могут вернуть украденные деньги. Для этого нужно в течение суток (в крайнем случае — трех дней) подать заявление в полицию и уведомить банк. Это позволит кредитной организации заблокировать подозрительную транзакцию.

Чаще всего преступники атакуют пенсионеров, однако в группу риска все чаще попадают и работающие граждане. Злоумышленники получают доступ к персональным данным через взломанные аккаунты на Госуслугах, что дает им возможность оформлять кредиты и даже перепродавать чужую недвижимость.

«Никогда не открывайте подозрительные файлы из мессенджеров, не сообщайте коды из смс и не верьте звонкам от имени банков или государственных органов», — предупредил представитель прокуратуры.

В округе продолжается цикл профилактических мероприятий в школах, социальных учреждениях и государственных организациях.