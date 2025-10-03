Прокуратура просит возбудить дело против Лариной* за призыв к терроризму

Прокуратура Москвы попросила возбудить уголовное дело против журналистки Оксаной Баршевой* более известной под псевдонимом Ксения Ларина*. В Сети сотрудники обнаружили видео с призывами к терроризму, сообщает пресс-служба ведомства.

На записи Ларина* призвала к проведению терактов в российской столице. Это было расценено как публичное оправдание и пропаганда терроризма.

Прокуратура Москвы отправила материалы проверки в следственный орган. Он примет решение о возбуждении уголовного дела против 62-летней женщины по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма, совершенные с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

За результатами будут следить сотрудники прокуратуры Москвы.

29 сентября против Лариной* открыли уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ («уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах»). Женщина живет за пределами России.

*Оксана Баршева (Ксения Ларина) признана Минюстом РФ иностранным агентом в России.

