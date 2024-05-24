Прокуратура при поддержке Минэкологии хочет вернуть государству земли в Дмитрове
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Представитель Минэкологии Подмосковья примет участие в судебном процессе по иску Межрайонного природоохранного прокурора, который намерен оспорить законность формирования земельного участка в Дмитровском округе. Ответчик — гражданин, владелец земель в сельском поселении Костинское. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что прокуратура провела проверку законности формирования участка.
«Установлено, что он имеет пересечение с акваторией и прибрежной защитной зоной реки Комарихи, а значит, сформирован с нарушением требований Водного кодекса РФ, который запрещает приватизацию таких земель», — отметил Фирсов.
В исковом заявлении прокурор просит суд вынести решение об изъятии части участка из незаконного пользования и внести в Единый государственный реестр недвижимости сведения об обременениях на остальную часть земель.
Межрайонный природоохранный прокурор подал аналогичный иск по факту незаконного формирования 4 земельных участков в городском округе Мытищи, которые имеют пересечения с береговой полосой Клязьминского водохранилища.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.