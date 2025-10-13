Прокуратура подтвердила иск к экс-главе Плеса на 1 млрд рублей

сегодня в 22:45

Прокуратура Ивановской области начала масштабный судебный процесс против бывшего главы Плеса Алексея Шевцова, признанного иностранным агентом, и связанных с ним лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

Исковые требования превышают 1 миллиард рублей и включают обращение в доход Российской Федерации объектов недвижимости, денежных средств и долей в коммерческих организациях.

Первое судебное заседание, состоявшееся 13 октября, продлилось более шести часов и проходило в открытом режиме. Представители прокуратуры представили детальное правовое обоснование своих требований, включая уточненные исковые положения.

Присутствовавший на заседании экс-глава Плеса и его родственники, выступающие соответчиками, оспаривают требования надзорного органа.

Адвокат Валерия Рытвина, представляющая интересы признанного иностранным агентом экс-главы Плесского городского поселения, заявила о существенных процессуальных нарушениях в иске прокуратуры. По ее словам, надзорное ведомство требует обращения в доход государства 66 объектов недвижимости, не представив доказательств их незаконного приобретения.

Ключевым аргументом защиты стало то, что Шевцов занимал муниципальные должности на общественных началах без вознаграждения, что, по мнению адвоката, снимает ограничения на предпринимательскую деятельность.