Прокуратура Подольска объяснила, как избежать обмана в интернете

Прокурор города Подольска Иван Денисов встретился с работниками местной кондитерской фабрики, чтобы обсудить меры защиты от киберпреступников. Мероприятие носило профилактический характер и было направлено на повышение осведомленности о способах мошенничества в цифровом пространстве.

«В рамках координационной деятельности провели беседу с трудовым коллективом фабрики. Цель мероприятия — предупреждение мошенничества в сфере информационных технологий», — отметил Иван Денисов.

Вместе с заместителем Вазгеном Казояном он ознакомил сотрудников с актуальными схемами интернет-мошенничества, включая как новые, так и давно известные методы, а также дал рекомендации, как избежать попадания в ловушки злоумышленников.

Особое внимание на встрече уделили фишинговым сайтам, массовым рассылкам и письмам с ложными сообщениями о выигрышах. Также обсудили «сезонные» виды обмана. Например, перед выпускными мошенники часто атакуют школьников, используя их эмоциональное напряжение для кражи личных данных.

Кроме того, представители прокуратуры разъяснили порядок действий, если преступникам удалось получить доступ к банковской карте.

«В первую очередь необходимо незамедлительно обратиться в службу безопасности банка и заблокировать транзакцию. Затем — в полицию, чтобы написать заявление о мошенничестве», — подчеркнул Иван Денисов.

После беседы для гостей организовали экскурсию по производству, где выпускают более 200 видов кондитерской продукции.