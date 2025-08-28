Прокуратура Подмосковья взыщет 300 тыс рублей за гибель краснокнижного животного

Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области подала исковое заявление по факту гибели бурого медведя в Дмитровском округе. Ответчиком выступит гражданин, который совершил наезд на животное, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Как следует из искового заявления, гражданин сбил самца медведя на трассе «Хотьково-Дмитров». Факт наезда был зафиксирован инспектором ГАИ. Это огромная потеря для подмосковной фауны, ведь бурый медведь находится под особой охраной. По результатам ежегодного мониторинга в регионе численность бурого медведя на протяжении последних двух десятков лет составляет всего лишь 10-15 особей», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Эксперты рассчитали сумму ущерба от гибели животного, которая составила 300 тысяч рублей. Прокуратура намерена добиться судебного решения о взыскании этой суммы с неосторожного водителя.

Бурый медведь внесен в Красную книгу Московской области под 1 категорией — «вид, находящийся под угрозой исчезновения». В регионе медведь стал очень редок уже в XIX веке, а в 1920-х годах исчез из последних очагов обитания, после чего в течение полувека регистрировались только единичные заходы животного в область. С начала 90-х годов на фоне общего роста численности в центре Европейской России, медведь вновь стал постоянным обитателем Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.