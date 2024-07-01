Прокуратура Подмосковья взяла под контроль дело о мошенничестве при стройке

Щелковская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела о мошенничестве при строительстве каркасных домов в Московской области (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба Прокуратуры Подмосковья.

По предварительным данным, более 100 граждан, используя в том числе средства ипотечного кредитования, заключили договоры с ООО «Феникс» на строительство каркасных домов в городе Щелково. Однако по истечении оговоренных сроков исполнитель к работам не приступил, на связь с заказчиками не вышел и мер по возвращению им денежных средств не принял.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был задержан генеральный директор строительной фирмы.

Судом с учетом позиции прокурора ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа 2024 года.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на сбор доказательств и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.