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Прокуратура Подмосковья утвердила обвинение по делу об уклонении от уплаты налогов

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью и его соучастника. В зависимости от роли и степени участия в совершенных деяниях они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, руководитель коммерческой организации по указанию и под контролем сообщника при осуществлении предпринимательской деятельности указал в налоговых декларациях на добавленную стоимость за период с 2016 года по 2018 год ложные сведения о суммах расходов, налоговых вычетов и налога на добавленную стоимость.

В результате их незаконной деятельности в государственный бюджет не поступили налоговые платежи в размере свыше 188 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Коломенский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.