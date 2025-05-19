Прокуратура Подмосковья проверит работу служб из-за неоказания помощи животному

сегодня в 20:00

Прокуратура проверит работу ответственных служб в связи с неоказанием своевременной помощи животному, пострадавшему в результате ДТП в округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

По имеющимся данным, около 20:00 18 мая на 7-м км автодороги «ММК» Павловская Слобода — Нахабино водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на лося.

В результате дорожной аварии животное сильно пострадало, однако своевременной помощи специализированными службами ему оказана не было.

Истринская городская прокуратура установит все обстоятельства произошедшего и в случае выявления нарушений требований законодательства о животном мире, в том числе ответственными должностными лицами, примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.