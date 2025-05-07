Прокуратура Подмосковья предупредила об ответственности за запуск БПЛА на 9 мая

Прокуратура Московской области напомнила в Telegram-канале , что запускать беспилотники и пиротехнику на 9 Мая будет нельзя. По решению оперштаба региона была запрещена выдача разрешений на полеты БПЛА над Подмосковьем.

Разрешение на это есть только у оперативных служб и органов государственной власти. Ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства серьезная.

Размер штрафа до 50 тыс. рублей будет для граждан, и 300 тыс. рублей для юридических лиц. Также деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.

Также нельзя использовать и пиротехнику. За ее применение в общественных местах можно получить штраф до 50 тыс. рублей.