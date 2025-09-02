Прокуратура Подмосковья помогла многодетной семье заключить договор соцнайма

сегодня в 18:58

Прокуратура Московской области провела проверку по обращению жительницы городского округа Ступино о нарушении жилищных прав. Установлено, что многодетная семья заявительницы зарегистрирована в муниципальном жилом помещении, ранее предоставленном ее бабушке на основании ордера, который у женщины отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Многоквартирный дом, в котором они проживают, признан аварийным и подлежащим сносу.

Кроме того, семья состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях и в списке граждан, имеющих право на первоочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма.

В ходе проверки Ступинской городской прокуратурой женщине оказана помощь в получении сведений из территориального структурного подразделения министерства социального развития Московской области, подтверждающих ее родство с бабушкой, а также копии ордера на квартиру из Центрального государственного архива Московской области.

В результате прокурорского вмешательства местной администрацией с заявительницей заключен договор социального найма.

Контроль за фактическим предоставлением многодетной семье благоустроенного жилого помещения в связи с проживанием в аварийном доме органами прокуратуры области обеспечивается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.